Ізраїль та ХАМАС погодилися обмінятися заручниками: кого звільнять у першу чергу
Джерело:Al Arabiya
Палестинські бойовики утримують у полоні понад 200 бранців. ЗМІ стало відомо, скільки заручників ХАМАС готовий звільнити і на яких умовах.
Ізраїльська сторона вела важкі переговори із терористами щодо звільнення полонених. Зрештою, таки вдалося досягти згоди на обмін сотні осіб.
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Про що домовилися
Журналісти, ознайомлені з ходом перемовин, зазначають, що Ізраїль наполягав на тому, аби обміняти якомога більшу кількість людей. Зрештою, сторони домовилися про звільнення палестинських жінок і дітей, утримуваних Ізраїлем, в обмін на 100 жінок і дітей, яких утримує ХАМАС.
Раніше речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявляв, що у полоні ХАМАС перебувають 245 заручників. Крім того, керівництво країни наголошувало, що звільнення заручників – головна умова для тимчасового припинення вогню по Сектору Гази.
Напередодні, за словами Білого дому, Ізраїль погодився запровадити щоденні чотиригодинні паузи у північній частині Сектора Гази. Це робитимуть для того, щоб палестинці з півночі регіону мали змогу переміститися на південь.
Нагадаємо, що ЦАХАЛ повністю оточив місто Газа, а сам анклав розділив на дві частини. Над північчю Сектора Гази Хамас втратив контроль.
"В'язні" ХАМАС: що відомо про заручників бойовиків
- Починаючи з дня нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинські терористи захоплювали у полон цивільних ізраїльтян, а також іноземних громадян.
- 20 жовтня ХАМАС звільнив перших двох заручниць – матір і доньку із США Джудіт та Наталі Раанан. Вони прибули до Ізраїля на день народження родича.
- 24 жовтня бойовики звільнили ще двох літніх заручниць – 79-річну Нуріт Купер та 85-річну Йохевед Ліфшиц.
- Крім того, за даними ізраїльських ЗМІ, Червоний Хрест домовляється про обмін 50 іноземних полонених за посередництва Катару.
- Також бойовики ХАМАС заявили про готовність звільнити з полону росіян, тому, що "дивляться на Росію як на найближчого друга".