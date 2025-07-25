Звільнення з військової служби після повернення з полону: як це зробити

За законом, звільнені з полону військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. Однак для цього необхідно підготувати визначений пакет документів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення юристки Нелі Романенко на порталі b2bconsult.

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Які документи потрібні для звільнення зі служби?

За словами юристки, у зв'язку зі звільненням з полону необхідно подати наступні документи:

копія рапорту військовослужбовця;



копія аркуша бесіди (для військовослужбовців військової служби за контрактом);



копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсію за вислугу років);



один із документів, що підтверджує перебування військовослужбовця в полоні та звільнення з полону:



довідка про перебування громадянина України з числа осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей", у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах, зразок якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 55 "Про затвердження Порядку оформлення довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах";



копія рішення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, прийнятого в установленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2022 року № 1281 "Деякі питання виконання Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" порядку або витяг із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;



довідка (лист-підтвердження) державного підприємства "Український національний центр розбудови миру" про встановлення факту перебування та звільнення (інтернування) особи з полону;



довідка Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі внаслідок агресії проти України при Службі безпеки України про встановлення факту перебування та звільнення (інтернування) особи з полону;



інші документи, встановлені актами законодавства;



документи, видані військовою частиною (довідки, витяги з наказів тощо) про встановлення факту перебування та звільнення (інтернування) особи з полону.

Юристка також зазначила, що військова частина може проводити співбесіду, видавати обхідний лист і ознайомлювати з наказом про звільнення.

Важливо читати те, що підписуєте. Це основна порада при звільненні. Не думаю, що щось вас будуть примушувати підписувати або якимось чином обманювати – підстава для звільнення у вас лишається,

– підсумувала Романенко.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів – тобто до 5 листопада.