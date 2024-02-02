Нестандартний підхід: унікальне відео, як ЗСУ запускали ракети по Зміїному з баржі

У той час, коли острів Зміїний був окупований ЗСУ придумували нестандартні способи, щоб дістати до окупантів та вигнати їх звідти. Виявилися, що по росіянам на українському острові працювала РСЗВ, розміщена на баржі.

У мережі показали унікальні архівні кадри, як відбувалися пуски по ворожих позиціях. Наприкінці червня 2022 року, завдяки невимовним зусиллям українських військ, росіяни знову зробили "жест доброї волі" та покинули Зміїний.

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Відео роботи "Урагану"

У 2022 році, під час боїв за острів Зміїний ЗСУ застосували нестандартний метод, щоб вибити загарбників з української землі. Військові встановили РСЗВ "Ураган" на баржу, і вже з неї здійснювали пуски ракет в напрямку окупантів. Це дозволило їм діставати до російських позицій.

Задумка була в тому, щоб перевірити, чи є сенс із такого стріляти. Тому що острів маленький, влучити по ньому складно, як у п'ять копійок. У підсумку з 16 снарядів 11 прилетіли по острову. Зрозуміли, сенс є,

– розповів майор Іван Іжицький.

Довгий час ця інформація не розголошувалася, однак у 2024 році з українцями поділилися унікальним відео, на якому можна на власні очі побачити, як все відбувалося. На цьому короткому ролику два залпи вогню ще на крок наблизили ЗСУ до деокупації острова.

Унікальна робота український військ з баржі: дивіться відео

Що відомо про звільнення Зміїного

Острів Зміїний був окупований з самого початку повномасштабного вторгнення. Сили оборони регулярно завдавали ударів по гарнізону на острові впродовж кількох місяців. Вже 30 червня 2022 року росіяни зробили "жест доброї волі" й втекли з острова, а 4 липня 2022 року на Зміїному знову замайорів український прапор.

Як розповів Валерій Залужний, росіяни зробили велику помилку, коли позатягували туди людей, гармати й ракети – вони думали, що там буде військовий гарнізон. Однак встановлені там російські ППО перекривали значну частину України, тому звільнення було важливим.

За словами начальника ГУР МО Кирила Буданова, без відновлення контролю за островом Зміїний росіяни економічно б знищили Україну. Це унеможливило б будь-яке судноплавство з портів.

Баржа – плоскодонне несамохідне або самохідне вантажне судно. Їх зазвичай використовуються для перевезення вантажів або пасажирів каналами та річками – аж ніяк не ракетних установок.