В Україні з посад звільнили 5 керівників обласних прокуратур

В Україні тривають кадрові зміни. Так, 25 січня було звільнено з посад п’ять керівників обласних прокуратур.

Відповідні накази вже підписав генеральний прокурор Андрій Костін. Зазначається, що звільнення з посад здійснювалися за власним бажанням.

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З посад звільнили 5 керівників обласних прокуратур

Як стало відомо, Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників:

Запорізької,

Кіровоградської,

Полтавської,

Сумської

Чернігівської обласних прокуратур.

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