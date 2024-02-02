У РНБО відреагували на чутки про "звільнення Данілова"

У мережі з'явилася інформація щодо можливого звільнення секретаря Ради національної безпеки та оборони. Власне, Олексія Данілова.

Не встигла Україна оговтатись від "звільнення Залужного", як у п'ятницю ввечері, 2 лютого, анонімні телеграм-канали поширили повідомлення про звільнення секретаря РНБО. Згодом це прокоментували у Центрі протидії дезінформації – робочому органі Ради нацбезпеки та оборони.

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Звільнення Данілова: чи правда це

У ЦПД наголошують, що подібні повідомлення лише грають на руку ворога. За словами пресслужби органу, інформація про звільнення Данілова – це фейк, який небезпечно поширювати в умовах війни з Росією.

Деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Подібні "інсайди" – фейк, який грає на руку ворогу,

– йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації також закликає довіряти лише перевіреним джерелам. Інформаційна гігієна є вкрай вадливою особливо зараз, коли Кремль щодня застосовує інформаційно-психологічні операції проти українців.



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Хто ще "у черзі" на звільнення

Нещодавно спалахнув справжній скандал навколо повідомлень про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ввечері 29 січня спершу телеграм-канали, а потім медіа опублікували повідомлення з посиланням на власні джерела про те, що Зеленський планує відправити генерала у відставку.

Влада відреагувала на цю інформацію лише через декілька годин. У Міноборони написали: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Однак про можливе звільнення Залужного говорити не перестали – міжнародні медіа, посилаючись на джерела, констатували, оголошення цього рішення – це лише питання часу.

2 лютого відбувалось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, за результатами якого, за чутками, президент Володимир Зеленський мав би оголосити про рішення щодо Залужного. Однак цього він не зробив. Водночас у ЦПД звернулись з таким повідомленням: "Любителям "інсайдів" радимо бути обережними, щоб не стати творцями фейків".