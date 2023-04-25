Вихід на Азовське узбережжя – фактично вирішене завдання, питання в подальших діях, – Світан

Видання Politiko написало, що американські чиновники скептично ставляться до можливостей українського контрнаступу. Ба більше, вони навіть не вірять, що українські сили оборони зможуть зруйнувати сухопутний коридор до Криму.

Однак деякі просування українського війська просто неминучі, зважаючи на ситуацію на фронті, а деякі напряму залежать від військової допомоги партнерів. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Світан переконаний, що вихід української армії на Азовське узбережжя фактично є вирішеним завданням, він зумовлений щонайменше станом російського війська і розвитком військових дій зараз.

Росіяни загнали себе практично з самого початку у програшну ситуацію. Вони зайшли на територію України вздовж Азовського узбережжя, а ширина фронту є недостатньою для його утримання. 100 кілометрів фронту утримати неможливо на лінії фронту довжиною 500 – 600 кілометрів,

– додав мовець.

Перебиття сухопутного коридору до Криму

Однак стоїть питання подальшого розвитку подій, зауважив полковник запасу. Або росіянам самостійно доведеться ухвалювати рішення про відхід з Херсонського та Запорізького напрямків, або відходити під ударами українського війська. В другому випадку вони зазнають величезних втрат.

Будуть великі котли, оточення, знищення. Тобто це буде такий потужний розгром, буквально побиття немовляти. Адже ці території притиснені до узбережжя морів, і будь-яка армія, що там перебуває, однозначно приречена,

– прокоментував Світан.

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Вихід на Крим

За словами військового експерта, подальше просування ЗСУ на північ Криму напряму залежить від союзників України. Все залежить від того, яке озброєння нам передадуть. Якщо ЗСУ матимуть озброєння рівня ATACMS, дальністю хоча б 150 – 300 кілометрів, то захід до Криму однозначно забезпечений і зачистка півострова за літо забезпечена.

Якщо в нас не буде зброї дальнього ураження, то в Крим нам доведеться заходити фронтально, з армійською aртою, фронтом перемелювати укріплення російських військ. Це буде довше, це будуть набагато масштабніші руйнування в самому Криму і втрат у нас буде більше,

– наголосив військовий.

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