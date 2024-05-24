Спрямовано не на Нетаньягу: кому потрібен ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїля

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду 20 травня подав запит на арешт прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу. Його звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності на території Сектора Гази. В Ізраїлі не погоджується із цим.

Про це розповів 24 Каналу ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зазначивши, що звинувачення Міжнародного кримінального суду направлені проти дій, які в Ізраїлі вважають правильними. На його думку, ці заяви необґрунтовані, зокрема те, що населення Гази навмисно морили голодом.

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"В ізраїльському уряді розуміють, що звинувачення спрямовані не на Нетаньягу, який начебто приймав злочинні рішення, а на весь Ізраїль", – сказав він.

Безпідставні звинувачення

Давид Шарп наголосив, що через територію Ізраїля до Сектора Гази проходить вода, їжа та медикаменти. За його словами, це безпрецедентний випадок, адже це все отримують ті, хто підтримує знищення Ізраїля, зокрема і чоловіки, які є членами ХАМАСу.

Все необхідне потрапляє до Сектора Гази, а якщо ні, то це ХАМАС присвоює частину їжі. Важливо зауважити, що Ізраїль демократична країна з незалежною судовою системою, яка завжди розслідує ситуації, коли є підозри про воєнні злочини,

– підкреслив він.

Хто очолює МКС

Військовий оглядач висловив думку, що до МКС входять "судові активісти" із власними політичними поглядами, які є ворожими до Ізраїля.

Якщо західний світ буде рухатися у напрямку, коли подібні структури отримують автономію і роблять все, що хочуть, то нічого доброго для цивілізованого світу не вийде,

– сказав він.

Хто може звернутися до суду

Подавати заяви до Міжнародного кримінального суду може будь-яка країна, яка підписала Римський статут.

Американці не приймають цей суд через те, що ніким неконтрольовані представники різних течій у юриспруденції можуть робити все, що завгодно, отримавши владу. Це проблема не тільки Ізраїля,

– висловився Шарп.

Він додав, коли у суді діють за принципом політичних чи національних переконань, то це тривожний сигнал для всіх.

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