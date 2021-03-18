Звинувачення у "шпигунстві" журналіста Єсипенка в окупованому Криму: реакція США

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Посольство США різко відреагувало на звинувачення журналіста Владсилав Єсипенка в "шпигунстві" в окупованому Криму. Сполучені Штати наголосили, що російські окупанти не мають права перешкоджати діяльності ЗМІ.

Джерело:

Твітер Посольства США

Відповідну заяву опублікувало посольство США в Україні у твітері. Затримання Єсипенка американські дипломати назвали політично вмотивованим.

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Російські окупанти не мають права самовільно затримувати людей

Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей та відмовляти їм в належних судових процесах,
– наголосили у посольстві.

Що відомо про звинувачення Єсипенка

  • Журналіста Владислава Єсипенка затримали на окупованому півострові 10 березня.
  • Проти нього відкрили кримінальну справу за "шпигунство" начебто на користь українських спецслужб.
  • Рішучий протест проти дій так званих "правоохоронців" висловило МЗС України. Українські дипломати вимагають, аби окупанти надали інформацію про місцеперебування Єсипенка та допустили до нього незалежних адвокатів.
  • Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрила кримінальне провадження через дії російських силовиків.
Зверніть увагу! Тим часом у ФСБ Росії стверджують, що Єсипенко вже сам зізнався у шпигунстві. Начебто задля цього і здійснював фото- та відеофіксацію місцевості.

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