Звинуваченого у держзраді журналіста Вишинського судитимуть у Києві: деталі

Справу головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського передадуть до столичного суду для розгляду по суті. Попередньо, відомо, що справою займеться Подільський райсуд Києва.

Про це розповів начальник управління прокуратури Автономної республіки Крим Євген Комаровський в коментарі "Громадському".

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За його словами, наразі журналісту та його захисникам повідомили про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На сьогодні відбувається стадія ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним та його адвокатами. Після завершення вказаної процесуальної дії обвинувальний акт відносно підозрюваного буде скеровано до одного з районних судів міста Києва для розгляду по суті,

– повідомив Комаровський.

Попередньо, справу передадуть до Подільського районного суду, тобто за місцем вчинення кримінального правопорушення. А ось, коли це станеться, начальник управління не повідомив.

"Згідно з чинним законодавством, ми не можемо обмежувати сторону захисту в ознайомленні з матеріалами. Як тільки вони ознайомляться з матеріалами та доказами, відразу акт буде скерований до суду", – додав він.

Нагадаємо, що Кирила Вишинського було затримано 15 травня під час обшуків в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Він проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд взяв журналіста під арешт терміном на 2 місяці, який згодом продовжували кілька разів.

Хто такий Кирило Вишинський?Це колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційнї мережі на теренах України та у державній зраді.



Так, за даними сайту Миротворець, навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



15 травня 2018 року працівники СБУ обшукали офіс "РИА Новости Украина" у Києві та затримали Вишинського.