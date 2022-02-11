Звинуватять українців, – в InformNapalm назвали деталі плану Росії у підриві Кримського мосту

Росіяни можуть підірвати Кримський міст для того, щоб виправдати агресію проти України. У самому Криму триває доволі потужна інформкампанія щодо можливих терористичних атак.

Мовляв, цивільне населення готують навчаннями у держпідприємствах та навіть у школах і дитсадках. Про це в ефірі 24 каналу розповів волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

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Макарук: Зроблять велику диверсію

На думку Макарука, Росія шукає будь-яких шляхів і можливостей щодо отримання приводу війни з Україною. Проте поки у неї це не виходить ні на дипломатичному, ні на військовому рівнях.

Знаючи любов вищого політичного керівництва Росії, колишніх кагебістів, не виключено, що росіяни можуть зробити велику диверсію і звинуватити у цьому українців. Михайло Макарук Волонтер та речник InformNapalm

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Також волонтер підкреслив, що якщо раніше "вибухи" та "підриви" були з боку міфічних українських диверсантів, то зараз пропагандисти вже намагаються підготувати росіян до підриву Кримського мосту.

Побудували міст, а "злі українці" хочуть його знищити,

– припустив слова кремлівської пропаганди Макарук.

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