Добивали жінок і дітей: нові факти про звірства вагнерівців в Україні
Нещодавно були опубліковані свідчення двох вагнерівців, які брали участь в так званих "зачистках" українських сіл, під час яких жорстоко вбивали мирних мешканців. Лише одна група бійців в одному населеному пункті могла вбити близько 40 жінок і дітей.
Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Він спілкувався з двома колишніми вагнерівцями – Максимом Зеленовим і Олексієм Чернявським, які брали участь в таких "зачистках".
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Збирали компромат на своїх же бійців
За останній час багато бійців, які покинули ПВК "Вагнера" зверталися до Володимира Осєчкіна, аби розповісти про те, що відбувалося. Щодо Зеленова й Чернявського – вони колишні ув'язнені, їх, як і багатьох інших новачків у ПВК "Вагнера", кинули на так звану "зачистку".
Загалом бійців відправляли на найстрашніші злочини, а Служба безпеки вагнерівців або ж російські спецслужби фіксували все це за допомогою дронів. Так вони збирали компромат на своїх же бійців, щоб вони часом не вирішили здатися в український полон чи тікати назад у Росію.
За нашою інформацією, двох бійців які відмовилися брати в цьому участь, розстріляли. Всі інші, зокрема Чернявський і Зеленов, були на таких "зачистках". Один з них зізнається у співучасті в злочинах, інший визнає себе як свідка,
– сказав російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net.
Володимир Осєчкін розповів про звірства вагнерівців: дивіться відео
У селі не мало залишитися жодного українця
Володимир Осєчкін зазначив, що всі опитані вагнерівці, які хоч і перебували в різних загонах, розповідають одну й ту саму інформацію, а їхні свідчення збігаються.
За словами правозахисника, вбивства мирних мешканців проходили за одним сценарієм.
Вагнерівці висувалися в невелике село, яке їм наказували "зачистити". Туди вони йшли кількома відділеннями по 10 – 12 людей. У відділення входив: снайпер, гранатометник, кілька стрільців, за ними завжди стежили російські квадрокоптери, які все фіксували й контролювали. За спинами бійців стояли командири, а ще далі спецслужбовці зі снайперськими гвинтівками, які мали наказ і повноваження розстрілювати всіх, хто намагатиметься повернутися назад і не виконати завдання.
Житловий район ділили на сектори, далі розходилися по будинках. Спочатку група мала закинути по дві гранати у вікно й по дві у двері. Тільки після цього заходила й робила "контрольні постріли", щоб жодна людина не залишилася живою,
– сказав Володимир Осєчкін.
Він також додав, що ставив терористам додаткові запитання, аби зрозуміти, чи велися у селі бойові дії, чи ховалися у будинках українські військові, чи хтось відкривав по них вогонь, але вони підтвердили, що цього не було. Вбиті люди були мирними мешканцями.
Коли я запитав, за яким принципом віддавалися такі накази, мені відповіли, що їхні командири й, зокрема Євгєній Пригожин, казали, що після "зачистки" в секторі немає залишитися нікого з українців. Тобто мовиться справді про геноцид, про винищення мирного населення за національною ознакою,
– акцентував Осєчкін.
Лише одна група вбила близько 40 жінок і дітей
Всередині ПВК "Вагнера" була створена група, яка об'єднувала хворих на ВІЛ і гепатит С. Осєчкін зауважив, що їм давали такі завдання, які б не змогла виконати жодна нормальна людина.
Загалом під час зачистки, про яку розповідали Зеленов і Чернявський, російські терористи вбили близько 40 людей, зокрема пенсіонерів, жінок та дітей. Чоловіків вони там не бачили.
"Хочу ще раз підкреслити, що в цьому населеному пункті не було бойових дій, там був розстріл, росправа і жорстокі вбивства великої кількості мирних громадян", – підкреслив російський правозахисник.
Всі матеріали вже відправили в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду й в комісію ООН. Їх мають опрацювати й перевірити.
Тим часом ООН не бачить доказів геноциду українців
- Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні заявила, що наразі не має достатньо фактів того, що Росія чинить геноцид в нашій державі. В комісії обіцяли, що продовжать їх шукати.
- На таку заяву відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він припустив, що для ООН повномасштабна війна, яка триває понад 560 днів – вкладається у рамки "допустимого "не-геноциду". І що сотні міст і сіл, стерті з лиця землі, – теж ніякий не геноцид. Він також навів низку прикладів того, як росіяни чинять геноцид проти українців.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець також прокоментував заяву міжнародної комісії ООН. Він нагадав, які саме пункти підпадають під визначення геноцид і запросив представників ООН в Україну, щоб в цьому питанні для них "все стало очевидним".