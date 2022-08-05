Звіт Amnesty International про Україну міг готувати агент росії, – ексспівробітник СБУ

Amnesty International оприлюднила скандальний звіт щодо так званих "порушень" ЗСУ. У ньому мовиться, що українські військові нібито порушують міжнародне право. Український офіс цієї організації не брав участі у підготовці цього звіту. А експерти вважають, що його міг підготувати агент росії.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Його цікавить те, чому саме зараз з'явився цей звіт і хто саме його готував цей звіт.

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За його словами, там же має бути певна людина чи група людей, хто готував це. Треба запитати в них, що вони мали на увазі цим звітом.

Пам'ятаєте історію, коли бразилець намагався влаштуватися до Гаазького суду, але виявилося, що він росіянин під прикриттям та співробітник російської розвідки. Можливо, такий агент і приймав участь або ініціював підготовку такого звіту,

– припустив експрацівник СБУ.

На його думку, можливо, саме з цієї причини організація Amnesty International мовчить про російські злочини у війні проти України. "Я не хочу звинувачувати їх, не маю доказів, але певні фактори вказують на штучність цього звіту та невипадковість", – відповів він.

Ступак каже, що організація весь час мовчала про російські вчинки, а тепер згадала про українців.

"Згадайте, скільки було кіпішу, коли одному нещасному росіянину в полоні вистрілили в ногу. Тобто на нас звертають підвищену увагу, а на те, що робить росія, закривають очі. Тому тут треба розбиратися", – зазначив він.

Експрацівник СБУ сподівається, що міжнародні організації та європейське суспільство зверне на це увагу. "Але я розумію, що від Amnesty International не треба чекати публічного каяття", – сказав він.

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