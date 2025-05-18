ISW стверджує, що ворог захопив Багатир та кілька сіл біля Торецька: карти й аналіз бойових дій

Інститут вивчення війни 18 травня опублікував новий добовий звіт щодо боїв в Україні. Аналітики відзначили низку змін на лінії фронту через геолокаційні відеозаписи.

Російські війська мали просування на кількох ділянках, зокрема на Торецькому та Новопавлівському напрямках. Висновки ISW та оновленні карти публікує 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 18 травня

Бої в Курській області продовжувалися 16 та 17 травня, щодо Бєлгородської – ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність там.

області продовжувалися 16 та 17 травня, щодо Бєлгородської – ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність там. У Сумській області окупанти продовжували наступати, але підтвердженого прогресу не досягли. Схожа ситуація була у Харківській області, а Куп'янському напрямку та біля Борової.

області окупанти продовжували наступати, але підтвердженого прогресу не досягли. Схожа ситуація була у Харківській області, а Куп'янському напрямку та біля Борової. На Лиманському напрямку просунулися Сили оборони України. Геолокаційні відеозаписи від 16 травня свідчать, що українські війська пройшли в центральній частині Торського, що на схід від Лимана.

напрямку просунулися Сили оборони України. Геолокаційні відеозаписи від 16 травня свідчать, що українські війська пройшли в центральній частині Торського, що на схід від Лимана. На Сіверському напрямку росіяни не просунулися, але мали успіхи в Часовому Ярі. Геолокаційні відеозаписи від 17 травня показують, що вони просунулися в центральній частині міста.

Геолокаційні відеозаписи від 17 травня показують, що вони просунулися в центральній частині міста. Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокація показує, як вони підіймають свої прапори в центрі Олександрополя та у Новій Полтавці, що на південний захід від Торецька. Ці населені пункти окупанти, ймовірно, захопили.

Так змінилася лінія фронту в Україні та Росії за 17 травня / Карти ISW

Інші геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська просунулися в південно-західній Диліївці, що на північ від Торецька, у західній Старій Миколаївці, що на південний захід від міста, та на захід від Нової Полтавки.

в південно-західній Диліївці, що на північ від Торецька, у західній Старій Миколаївці, що на південний захід від міста, та на захід від Нової Полтавки. На Покровському напрямку окупанти також проснулися. Відеозаписи показали, що вони пройшли на північно-східній околиці Даченського, що на південь від Покровська.

напрямку окупанти також проснулися. Відеозаписи показали, що вони пройшли на північно-східній околиці Даченського, що на південь від Покровська. Російські війська просунулися на Новопавлівському напрямку. Дані геолокації від 16 травня свідчать, що вони пройшли на південний схід від Богданівки, що на південний схід від Новопавлівки.

напрямку. Дані геолокації від 16 травня свідчать, що вони пройшли на південний схід від Богданівки, що на південний схід від Новопавлівки. Також росіяни просунулися на Курахівському напрямку. Відео показали, як вони підіймають свої прапори в Багатирі на захід від Курахового, тобто вони захопили це поселення (зауважмо, Генштаб у своєму звіті писав, що всі атаки ворога там ЗСУ відбили). Інші записи свідчать, що російські війська пройшли на південь від Одрадного, що на південний захід від Курахового.

напрямку. Відео показали, як вони підіймають свої прапори в на захід від Курахового, тобто вони це поселення (зауважмо, Генштаб у своєму звіті писав, що всі атаки ворога там ЗСУ відбили). Інші записи свідчать, що російські війська пройшли на південь від Одрадного, що на південний захід від Курахового. На напрямку Великої Новосілки окупанти підтвердженого прогресу не досягли, так само на Запорізькому напрямку. Обмежені наступальні операції проводив ворог і на Херсонському напрямку, про їхню успішність Інститут не інформує.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що ЗСУ просунулися поблизу Лимана, а російські війська – поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська, Новопавлівки та Курахового.