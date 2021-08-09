Новий звіт ООН щодо клімату є жорстким попередженням для людства – Голос Америки

Шкоду, яку завдали люди планеті, вже не можна відновити. Утім ще не пізно змінити курс, аби запобігти катастрофічнішим наслідкам. Це один із головних висновків нового звіту Організації Об'єднаних Націй щодо кліматичних змін.

Аби зупинити глобальне потепління, необхідні масштабні і швидкі заходи зі зменшенням викидів парникових газів. Кліматична система планети безумовно постраждала від людського впливу.

До теми "Червоний код для людства": генсек ООН відреагував на звіт щодо змін клімату

Це спричинило підвищення температури земної поверхні. Рівень світового океану може піднятись на 2 метри вже до кінця століття.

США розширюють санкції проти Білорусі

Сполучені Штати Америки розширюють санкції проти режиму Олександра Лукашенка і його посібників. Відповідний наказ президент Джо Байден видав 9 серпня – у річницю президентських "виборів" у Білорусі. У документі наголошується на:

шкідливій діяльності білоруського режиму;

притисканнях демократії, прав людини та основоположних свобод у Білорусі, зокрема приховані та репресивні дії на сфальсифікованих президентських виборах та після них;

знищенні політичної опозиції.

Новий пакет американських санкцій містить блокування активів, візові обмеження для членів білоруського уряду. Додаткові санкції проти Лукашенка запровадили також у Великій Британії та Канаді.

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Блінкен прокоментував агресію Росії в Чорному морі

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернув особливу увагу на питання агресії Росії проти України у Чорному та Азовському морях під час свого виступу на засіданні Радбезу ООН щодо безпеки судноплавства. Участь у віртуальних дискусіях взяв і президент Росії Володимири Путін.

Роковини від початку агресії Росії у Грузії

У роковини початку російської військової агресії проти Грузії речник Державного департаменту США Нед Прайс закликав Росію негайно припинити окупацію країни. Він опублікував відео у соціальних мережах.

Російські війська 13 років тому незаконно вторглися у Грузію, вбили сотні мирних жителів і примусили тисячі людей залишити свій дім.

Досі майже 20% Грузії окуповані Росією.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 9 серпня: дивіться відео