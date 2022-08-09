Робота ворожої артилерії: у Запоріжжі пояснили звуки вибухів, які чули в місті

У Запоріжжі 9 серпня місцеві чули потужні звуки вибухів. Влада з’ясувала, що це працювала ствольна артилерія окупантів по населених пунктах області.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що наразі у самому Запоріжжі все спокійно.

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Проте він пояснив гучні звуки, які чули мешканці Запоріжжя.

За попередньою інформацією, це була робота ворожої ствольної артилерії по кількох населених пунктах Запорізького району,

– написав він.

Окупанти хочуть провести "референдум" на Запоріжжі: головне

Раніше окупанти вже повідомляли про намір провести так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях 11 вересня 2022 року.

8 серпня у Мелітополь звезли масовку, перед якою гауляйтер євген балицький підписав так зване "розпорядження" про проведення "референдуму" про приєднання до росії.

Але спротив місцевих жителів змушує ворога міняти свої плани. Так загарбники не виключали, що у Мелітополі "голосування" проводитимуть вдома.

Водночас мер міста Іван Федоров наголосив, що 90% мелітопольців налаштовані рішуче проти приєднання до росії. Місцеві жителі партизанять або волонтерять і все це, незважаючи на терор на тимчасово окупованих територіях.

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