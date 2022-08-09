Робота ворожої артилерії: у Запоріжжі пояснили звуки вибухів, які чули в місті

9 серпня 2022 , 17:38
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Джерело:

телеграм Анатолія Куртєва

У Запоріжжі 9 серпня місцеві чули потужні звуки вибухів. Влада з’ясувала, що це працювала ствольна артилерія окупантів по населених пунктах області.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що наразі у самому Запоріжжі все спокійно.

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Проте він пояснив гучні звуки, які чули мешканці Запоріжжя.

За попередньою інформацією, це була робота ворожої ствольної артилерії по кількох населених пунктах Запорізького району,
– написав він.

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Автор: Марія Бондар