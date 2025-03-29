З'ясовуємо, хто це, – МЗС відреагувало на те, що нападник в Амстердамі – українець
27 березня у центрі Амстердама невідомий з ножем напав на людей. Поліція заявила, що зловмисник є 30-річним українцем з Донецької області. У МЗС прокоментували.
Речник МЗС Георгій Тихий дав коментар щодо інформації про українське громадянство нападника в Амстердамі, передає 24 Канал.
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Що кажуть у МЗС
Тихий повідомив, що посольство України в Нідерландах вже перебуває в тісному контакті з правоохоронними органами Нідерландів, аби отримати додаткові відомості щодо інциденту.
Ми з'ясовуємо, хто ця особа та як і коли вона потрапила до Нідерландів. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі,
– заявив речник МЗС.
Також він висловив побажання якнайшвидшого одужання постраждалим. "Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність", – додав посадовець.