З'ясовують, чи на борту були українці: МЗС прокоментувало моторошну авіатрощу в Індії

В Індії 12 червня трапилася авіакатастрофа з літаком, на борту якого перебувало понад 240 людей. В українському МЗС прокоментували ситуацію.

Зокрема, там заявили, що з'ясовують інформацію щодо можливого перебування громадян України на борту літака Air India. Про це 24 Каналу повідомили у Міністерстві закордонних справ.

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Що відомо про авіакатастрофу в Індії

Як повідомляють ЗМІ, жахлива авіакатастрофа сталася на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. На борту літака могло перебувати від 240 до 290 осіб. За попередніми даними, рейс був ідентифікований як Air India 171 та прямував до Лондона.

Варто зазначити, що літак розбився невдовзі після зльоту і впав просто на житловий район поряд з аеропортом. ЗМІ також пишуть, що він впав на дах будівлі, ймовірно, лікарні.

Повідомлялося, що пілоти літака подали сигнал лиха диспетчерській службі невдовзі після зльоту та за момент до катастрофи. Наразі підтверджено загибель щонайменше 110 людей.

Зазначимо, що момент падіння літака потрапив на відео. Він низько летів над містом, поки зрештою не розбився прямо на дахах будинків.