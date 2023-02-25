Зять Шойгу вважає війну проти України "кривавою та безглуздою": у росіян люто підгорає

У Росії, хоч і дуже повільно, але ростуть антивоєнні настрої. Особливо кумедно бачити, що не в захваті зять глави міноборони Сєргєя Шойгу. Правда, за це йому вже прилетіло.

Отже, знайомтеся, Олексій Столяров. Він, власне, і є тим самим зятем Шойгу. І йому добряче перепало від росіян за те, що вважає війну проти України "кривавою та безглуздою", передає 24 Канал.

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У росіян шалено палає

Ми б з величезним задоволенням спостерігали, як росіяни самі себе поїдають та знищують. Правда, реальність життя така: наші захисники щоденно знищують сотні окупантів, бо щось всередині своєї недоімперії вони не поспішають нам з цим допомагати.

Гаразд, повернімося до Столярова. Отже, з чого розгорівся скандал? З публікації чергового "харошего русского" Юрія Дудя. Він виклав допис, у якому назвав війну Росії проти України "кривавою та безглуздою". А до чого тут зять Шойгу? Він поставив лайк, за що і поплатився.



Столяров поставив лайк під постом Дудя / Скриншот



Користувачі мережі це виявили / Скриншот

Зауважимо, що Столяров той іще боягуз. Щойно він зрозумів, що "спалився", відразу ж прибрав лайк. Ба більше, закрив обліковий запис, щоб йому не прилітало за цей "вкрай сміливий вчинок". Правда, були й ті, хто таки зміг до нього дописатися.

Зять Шойгу не надто добирав слова. У відповідь він написав, що "Z-бидло забули спитати". Так він відреагував на заклик іти на фронт, а не лайкати пости всіляких дудів. Мовляв, йому не страшно, адже тесть відмаже.



Столярова закликали йти воювати, а не відсиджуватися / Скриншот

Звичайно ж, прихильники так званої "спецоперації" у пабліках продовжують розпинати зятька Шойгу. Особливо активно це роблять ті канали, які належать ПВК "Вагнер". І це не дивно, адже Пригожин і російське міноборони продовжують відверто конкурувати на полі бою.

Зауважимо, що у Столярова ще є шанси все виправити. Він може допомогти своєму тестеві, а також ЗСУ. Нам зовсім трохи не вистачає, щоб добити 150 тисяч окупантів.

Втрати ворога вражають