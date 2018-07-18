З'явилась інформація про проблеми надпотужного Apple MacBook Pro

Здавалося б 15-дюймовий MacBook Pro, який у топовій комплектації має вельми потужну «начинку», як до прикладу флагманський процесор Intel Core i9, має демонструвати надзвичайно високий рівень продуктивності, але, як з'ясувалося, Apple припустилася прорахунку під час проектування новинки.

Про останнє у своєму відео розповів популярний техноблогер Дейв Лі (Dave Lee).

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За результатами тесту, який він зробив з найпотужнішою конфігурацією MacBook Pro, стало відомо, що система охолодження ноутбука просто не може впоратися з тепловиділенням Intel Core i9. До прикладу, через сильний перегрів процесор значно знижує свою тактову частоту, і ноутбук стає навіть повільнішим за торішню модель.

Крім того, блогер у рамках експерименту запустив рендер одного та того ж ролика в Adobe Premiere Pro на новому й торішньому MacBook Pro. Новинка з шестиядерним Core i9 впоралася із завданням за 39 хвилин, натомість пристрій 2017 року на базі Intel Core i7 витратив на обробку відео набагато менше часу – всього 35 хвилин.

Щоправда, коли Дейв помістив новий лептоп в холодильник, час рендерингу скоротився до 27 хвилин.

"Це розблокований чипсет, придатний до розгону, але весь його потенціал руйнується всередині цього шасі через невдале компонування, точніше, через системи охолодження", – підкреслює блогер.

Водночас Лі додав, що зниження частоти процесора під час перегрівання є звичним явищем для ноутбуків і мобільних пристроїв. Однак, за його словами, такий рівень уповільнення продуктивності – просто неприйнятний.

Огляд продуктивності Apple MacBook Pro 15 (2018) від Дейва Лі: відео

Нагадаємо, у липні корпорація Apple оновила флагманську лінійку ноутбуків MacBook Pro з екранами 13 і 15 дюймів: основне оновлення припало на функціонал пристроїв.

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