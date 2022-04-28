З'явилася надія, – Верещук про евакуацію з "Азовсталі" після зустрічі Зеленського і генсека ООН

28 квітня 2022 , 20:32
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Ірина Верещук

Люди, які перебувають на "Азовсталі" в Маріуполі, отримали шанс бути врятованими. Після зустрічі Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерреша з'явилася надія на евакуацію.

Верещук анонсувала початок планування гуманітарної операції

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона повідомила, що є надія на те, що мирних людей таки вивезуть з "Азовсталі". 

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Верещук анонсувала початок планування гуманітарної операції. За її словами, для Зеленського порятунок людей на "Азовсталі" – один із пріоритетів.

З’явилася надія, що в нас вийде евакуювати цивільних з "Азовсталі". Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один з топпріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію,
– повідомила міністерка.

Яка ситуація на "Азовсталі"

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Автор: Михайло Гема