З'явилися порівняльні супутникові фото російської авіабази "Маріновка" до та після атаки БпЛА

У мережі з'явилися порівняльні супутникові фото російської авіабази "Маріновка" до і після атаки українських безпілотників. На цих знімках можна розгледіти пошкодження.

На фото можна роздивитися ушкодження, завдані російській авіабазі в районі селища Октябрскій під Волгоградом.

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Що показують супутникові фото

На знімках можна чітко побачити сліди пожежі від вибухів пального та боєприпасів. Видно, що вогонь розрісся майже на два кілометри від того місця, куди влучили безпілотники.

Як виглядала авіабаза "Маріновка" до та після атаки: відео "Радіо Свобода"