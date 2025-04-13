З'явилося відео з тролейбусом, що потрапив під російський ракетний удар у Сумах
- 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах, влучивши в тролейбус з людьми, внаслідок чого загинули близько 20 осіб, серед яких є діти.
- Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак засудили удар по цивільному населенню.
Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум. Внаслідок цього загинули люди, вибух попередньо стався біля тролейбуса з людьми.
У мережі опублікували відео з тим самим тролейбусом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
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У Сумах вибухи зачепили зокрема тролейбус з людьми
Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах, попередньо двома балістичними ракетами. Воєнний злочин російські загарбники вирішили вчинити у самому центрі міста.
Повідомлялося, що під удар потрапив тролейбус з людьми.
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Попередньо відомо про 20 загиблих внаслідок злочинного удару. За інформацією Суспільного, серед поранених також є діти.
"За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей", – прокоментував події президент України Володимир Зеленський.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що російська армія вдарила по цивільному населенню Сум.