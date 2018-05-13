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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

З'явилося відео найкрасивіших моментів фіналу Євробачення 2018: без Melovin'а не обійшлося

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Євробачення 2018: усе шоу за 16 хвилин
Євробачення 2018: усе шоу за 16 хвилин / Getty Images

У мережі оприлюднили найяскравіші моменти Євробачення 2018, яке відбулося у португальському Лісабоні. Україну на конкурсі представляв Melovin з піснею Under The Ladder, а перемогу тут здобула представниця від Ізраїлю Нетта та її пісня Toy.

Відповідне відео опублікував офіційний Youtube-канал Євробачення.

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Розпочинається ролик з виступів португальських виконавців, які розважали публіку перед початком шоу. А далі йдуть вихід усіх учасників і найефектніші епізоди з їхніх перформансів. Потрапив у цю нарізку і українець Melovin, який видав неперевершене шоу, але у Європі його дещо не зрозуміли.

Крім того, на кадрах можна побачити кумедні моменти з грін-руму, де зазвичай розміщуються виконавці зі своїми командами.

Потрапили до ролика і так звані інтервальні акти, які в Україні мало хто зміг побачити через особливості трансляції. Зокрема, варто відзначити виступ португальської зірки електронної музики Branko, який разом з вокалістами, в тому числі і вельми популярною на батьківщині Майрою Андраде, виконав кілька своїх композицій. Неймовірними також були Сальвадор Собрал і Каетану Велозу, які вкотре зачарували минулорічною піснею-переможницею Amar Pelos Dois.

Завершується ролик оголошенням підсумкових результатів і відповідно переможця, якому вручили головний приз Євробачення – кришталевий мікрофон.

Відео найяскравіших моментів Євробачення 2018

Нагадаємо, під час фіналу Євробачення 2018 стався і один неприємний епізод. Так, під час виступу представниці від Великої Британії SuRie на сцену вибіг невідомий чоловік і вихопив мікрофон у співачки.

До слова, Євробачення 2019 відбудеться у ізраїльському Єрусалимі.

Теги: Музика LifeStyle Новини України Євробачення 2018 Євробачення Новини культури Португалія
Джерело: 24 Канал
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