13:38
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

З’явився тизер фільму "Я, ти, він, вона" з Дорофєєвою та Зеленським у головній ролі: відео

262 Читать новость на русском
Кадр з фільму "Я, ти, він, вона"
Кадр з фільму "Я, ти, він, вона" / Прес-служба

Студія "Квартал 95" представила тизер романтичної комедії "Я, ти, він, вона". Головні ролі у фільмі зіграють Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка і дебютантка у кіно Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудіте.

Сюжет фільму "Я, ти, він, вона"

Подружжя Максима і Яни переживає кризу у стосунках і навіть готове розлучитися. Протягом випробувального терміну, наданого суддею, з парою починають відбуватися шалені несподіванки, які змінять їхнє життя назавжди.

Читайте також: Фінал серіалу "Як я зустрів вашу маму" назвали найгіршим в історії кіно

Володимир Зеленський не лише виконує одну з головних ролей у фільмі, але й дебютує на проекті як режисер-постановник. Зйомки фільму розпочнуться вже наприкінці червня.

Раніше Дорофєєва показувала процес зйомки тизера. 

Надя Дорофєєва та Агне Грудіте

Євген Кошовий

 

Дивіться тизер фільму "Я, ти, він, вона"

 

Теги: LifeStyle Новини України Кіно Володимир Зеленський
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
сьогодні, 13:00 Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
Віталій Шабунін 165
Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
сьогодні, 12:00 Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
Наталія Лебідь 1179
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3338
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
сьогодні, 08:02 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
3521
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 червня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 438
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук