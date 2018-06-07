З’явився тизер фільму "Я, ти, він, вона" з Дорофєєвою та Зеленським у головній ролі: відео

Студія "Квартал 95" представила тизер романтичної комедії "Я, ти, він, вона". Головні ролі у фільмі зіграють Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка і дебютантка у кіно Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудіте.

Сюжет фільму "Я, ти, він, вона"

Подружжя Максима і Яни переживає кризу у стосунках і навіть готове розлучитися. Протягом випробувального терміну, наданого суддею, з парою починають відбуватися шалені несподіванки, які змінять їхнє життя назавжди.

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Володимир Зеленський не лише виконує одну з головних ролей у фільмі, але й дебютує на проекті як режисер-постановник. Зйомки фільму розпочнуться вже наприкінці червня.

Раніше Дорофєєва показувала процес зйомки тизера.

Надя Дорофєєва та Агне Грудіте

Євген Кошовий

Дивіться тизер фільму "Я, ти, він, вона"