З'їзди фракції "Слуга народу стануть регулярними, – Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив, що виїзні засідання фракції "Слуга народу" будуть систематичними. Адже на них політики можуть проаналізувати свою роботу та поставити цілі на майбутнє.

Мусимо звіряти годинники, – Стефанчук

Віцеспікер Верховної Ради заявив, що "Слузі народу" потрібні проводити тімбілдинги. Про це він сказав журналістам на виїзному засіданні фракції у Трускавці.

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Слід звіряти годинники і бачити, чого ми досягли. Це надзвичайно важливий захід. Ми перебуваємо вже на екваторі. Маємо проаналізувати, що нам вдалося, що не вдалося і чому, які конкретні завдання ми ставимо перед собою на майбутнє,

– пояснив політик.

Що відомо про з'їзд "Слуги народу"