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5 цікавих слів про Путіна

07:04, сьогодні 11609 Читать новость на русском
Ці слова пояснюють подальші дії Путіна
Ці слова пояснюють подальші дії Путіна / nikcenter.org

Інтернет-видання Politico підібрало 5 російських слів, що вдало характеризують особу Володимира Путіна та розкривають плани Кремля на 2017 рік.

1. Компромат

Це улюблений "отруєний кинджал" Путіна для боротьби з ворогами. На думку автора Politico, такого компромату буде ще більше у цьому році.

2. Відновлення

"Прийшовши до влади у 2000 році, Путін заявив, що його мета – відновлення Росії в правах "великої держави" колишньої радянської імперії", – пояснив журналіст.

3. Яскравий

Автор нагадав, що під час американської президентської кампанії Путін назвав Трампа "яскравим". При цьому він наголосив, що Путін мав на увазі "колоритний" або "епатажний".

Журналіст також додав, що Путін прославився, як яскрава людина, завдяки прогулянкам на мотоциклі чи верхом на коні.

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4. Наш

Ще за часів Радянського союзу "нашу" і "їхню" ментальність. Тож у той час, коли Путін намагається повернути собі статус наддержави, концепція "наших" стала особливо значущою.

5. Монголо-татарське іго

Щоб зрозуміти путінської психології, каже автор, треба розібратись з поняттям татаро-монгольське іго, під гнітом якого Росія перебувала з XIII по XVI століття.

"Через те, що російські 300 років були колонією монголів і існували як "пригнічена" нація, в них глибоко вкоренилася боязнь вторгнення ззовні. Майже успішні вторгнення Наполеона і Гітлера тільки посилили відчуття уразливості. Хоча Росія – найбільша країна світу, вона надзвичайно параноїдально боїться за свою безпеку", – наголосив журналіст.

Теги: Новини Росії Політика ЗМІ Володимир Путін
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