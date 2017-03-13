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8 причин, щоб пересісти на велосипед

18:00, сьогодні 458 Читать новость на русском
Крутити педалі – це здорово!
Крутити педалі – це здорово! / 24 Канал

Весна таки надихає змінити автомобіль на велосипед, а бензин на педалі. Якщо ж навколо себе бачите все більше людей, які катаються на двоколісних, – долучайтеся до них. Адже їзда на такому транспорті – це не лише користь довкіллю, а й величезний бонус вашому здоров'ю.

Сайт "24" знає щонайменше 8 причин витягнути велосипед із гаража або таки обзавестися двоколісним другом.

Контроль над вагою

Один з найефективніших способів спалити зайві калорії. Учені Університету Суррея (Англія) дослідили, що достатньо годину покрутити педалі, при чому, не на шаленій швидкості, і можна сказати "прощавай!" понад двом сотням калоріям. Відтак велопрогулянки сприяють тому, що після них ви не будете накидатися на їжу. Паралельно, під час їзди, двоколісний тримає у тонусі ваші ноги, стегна, спину, активує м’язи живота.

Міцні серце та суглоби

Звичка крутити педалі має позитивний вплив і на "двигун" нашого тіла – серце. Регулярна їзда допомагає стабілізувати кров’яний тиск і поліпшити кровообіг всього організму. А це, своєю чергою, запобігає серцево-судинним захворюванням, слабкості суглобів, зокрема, колінних, та не давить їх понаднормовими фізичними навантаженнями.

Солодких снів!

Якщо вкладатися спати ви плануєте не швидше, ніж за чотири години, не знехтуйте катанням на велосипеді. Нехай це буде всього тридцять хвилин. Енергії, яку отримаєте протягом цього часу, буде достатньо, аби міцно та солодко спати. Адже повноцінний сон, як-не-як, один із чинників, завдяки якому ми не лише відчуваємо приплив сил і ладні бадьоро розпочати робочий день, а й виглядаємо свіжо та молодо. До речі, про молодість.

Молодість та сексуальна активність

Як і будь-яке фізичне навантаження, катання на велосипеді не лише дає чудову нагоду відчувати себе молодими душею. Через деякий час занять цей настрій автоматично відображається і на вашому обличчі та тілі: шкіра виглядає пружною, а форми набувають привабливих обрисів.

Окрім цього, їзда на велосипеді поліпшує сексуальне життя. Тобто, організм збалансовує статеві гормони. Зокрема, жінки, які тримають себе у тонусі, "відкладають" менопаузу.

Ні шансу для стресу

Розмірена їзда на велосипеді – це як медитація після нелегкого дня. Проблеми, що встигли нагромадитись, завдання, які треба якнайшвидше виконати, невеличкі незгоди з рідними, друзями чи колегами. Про все це легко можна забути, сівши на велосипед.

До слова, такі прогулянки на свіжому повітрі радять робити у вечірню пору, особливо літом: природа починає засинати, її огортає захід сонця, котре також іде на спочинок. Краса та й годі!

Читайте також: Як легко прокидатись зранку: дієві поради на щодень

Порція щастя

Катанням на велосипеді не лише добре завершувати день, а й починати. Невеличка велопрогулянка зранку зарядить вас бадьорістю, а ще подарує порцію серотоніну та допаміну, так званих "гормонів щастя". Глядіть, і про пиття кави літрами забудете, і про ранні підйоми із задоволенням будете говорити.

Розваги з друзями та близькими

Необхідність виконати цей пунктик ви відчуєте, коли перетне позначку 30 із плюсом. Тоді зрозумієте, що місто з його хмарочосами та кілометровими тягучками – задушливе та малорятівне. Чим не привід наодинці, а краще, – великою компанією витягти із гаражів своїх залізних коней, знайти зелену місцину за містом і влаштувати собі невеличку мандрівку? Відмінний заряд перед робочим тижнем.

Мінімум шкоди для довкілля

І для вашого гаманця та часу. Адже бензин купувати вам не доведеться, а до місця роботи ви приїдете швидше, ніж на маршрутці чи трамваї, які довго й нудно можуть стояти у тягучках. А щодо екології, то такі невеличкі поїздки на двоколісному – це ваш маленький вклад у чистоту цілої планети.

Якщо ж при їзді для вас є важливими комфорт і безпека, тоді подбайте про одяг. Він має бути зручним, облягати фігуру, а ще яскравим, аби вас помічали водії.

Не забудьте про захист як для себе, так і для свого двоколісного: купіть шолом із вентиляцією, що зробить катання приємним навіть у спеку, та виберіть міцний замок, а краще – два.

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Автор: Юлія Девда
Теги: LifeStyle Україна Здорове життя велоспорт
Джерело: 24 Канал
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