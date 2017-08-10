Агресивна риторика США та КНДР лякає: експерти оцінили можливість початку ядерної війни

Президент Америки Дональд Трамп пообіцяв північнокорейському лідеру Кім Чен Ину відповісти "вогнем і люттю" у випадку, якщо КНДР не зупинить погрожувати своїми ядерними розробками США. Північна Корея у свою чергу заявила про готовність знищити американську військову базу на острові Гуам.

Авторитетне видання Independent зібрало думки міжнародних експертів щодо наднебезпечної ситуації, що склалася внаслідок агресивних заяв двох лідерів ядерних держав, а саме – ймовірність розгортання Третьої світової війни.

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Так, Джеймс Ханна, заступник начальника азіатської програми у Chatham House, вважає, що висловлювання Трампа не змінюють розстановку сил на Корейському півострові. Єдине, що змінилося, – це "фактор" Трампа, який наразі наслідує войовничий підхід КНДР, додає Ханна.

І хоч багато хто в адміністрації Білого дому не погоджується з риторикою Трампа, а Рекс Тіллерсон, держсекретар США запевнив, що війни між Америкою та Північною Кореєю не буде, причин для занепокоєння все ж вистачає, пише автор публікації.

Я вже давно слідкую за Північною Кореєю і починаю тривожитися. Мене турбує риторика обох сторін, що стає неконтрольованою,

– зауважив Ейден Фостер-Картер, почесний старший науковий співробітник Університету Лідса, що у Великобританії.

"Я побоююся, що прихильники КНДР можуть не зрозуміти, що це (погроза Трампа Північній Кореї – "24") – просто вихваляння. Я не думаю, що це свідчить про намір США атакувати Кім Чен Ина. Якби у Трампа був якийсь план нападу на північних корейців, він би говорив про нього", – зазначив Джеффрі Льюїс, професор в Центрі досліджень ім. Джеймса Мартіна.

"Непередбачуваність США прихильники Трампа можуть протрактувати як перевагу, що дозволяє взяти жорсткішу лінію поведінки і тиснути на Північну Корею і, можливо, Китай", – додав Джеймс Ханна.

Проте насправді головним фактором є те, чи повірила Північна Корея загрозам Трампа, розмірковує автор статті. Якщо відповідь ствердна, то це призведе до серйозного конфлікту.

Вирішити таку проблему, як Корея, таким досить прямолінійним способом більше неможливо. Ця країна вважає (можливо, справедливо), що її ядерна програма не дає іншим державам розпочати зміну режиму. А значить, її керівництво навряд чи відмовиться від свого величезного ядерного козиря. Тому будь-яка угода в сфері безпеки, яка об'єднує всі зацікавлені сторони, включаючи Китай, Росію і Японію, а також США, повинна була б гарантувати, що зміни режиму в Кореї не буде. Це було б зовсім неприйнятним для Америки, констатується у публікації.

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До слова, раніше The Washington Post з посиланням на інформацію розвідки США повідомило, що в КНДР успішно виготовили мініатюрні ядерні боєголовки, які мають можливість встановлення всередині ракет дальньої дії. На що президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть Сполученим Штатам.



У КНДР віреагували на погрози лідера Америки, запевнивши, що у разі необхідності знищать американську військову базу на острові Гуам.