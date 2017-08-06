Анексований Крим перетворюється на пустелю: страхітливі фото екологічного лиха

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Після анексії Криму Україна перекрила Північно-Кримський канал до тих пір, поки півострів не повернеться до складу України.
Північно-Кримський канал був побудований в 1960-і роки, постачав водою з нижньої течії Дніпра посушливі райони Криму. До 2014 року канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді.
Після анексії канал перекрили дамбою. Внаслідок цього площа зрошуваних земель півострова скоротилася з 397 тисяч до 13 тисяч гектарів.
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Український експерт аграрного ринку Марія Колесник стверджує, що засуха в Криму вже катастрофічна.
"Вся північна частина Криму перетворюється в напівпустелю і далі – в солончаки. Навіть зараз вранці там випадає солона роса. Без промивання грунту будь-сільськогосподарське виробництво скоро стане взагалі неможливим", – заявила вона.
Фото, які наглядно демонструють, повільне перетворення анексованого Криму в пустелю, опублікувала RoksolanaToday & Крим в соціальній мережі Twitter.
Фото зроблені поблизу міста Джанкой.