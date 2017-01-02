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Багатоповерхівка обвалилась у Казахстані: багато загиблих

08:50, сьогодні 11420 Читать новость на русском
Рятувальні роботи не припинялися навіть уночі
Рятувальні роботи не припинялися навіть уночі / МВС РК

Увечері 1 січня в казахстанському селищі Шахан, що у Карагандинській області, обвалилась частина багатоповерхового будинку.

Казахстан,завал

У результаті щонайменше 9 людей загинули, передає Tengrinews.kz з посиланням на МВС країни.

За словами представника відомства Руслана Іманкулова, який очолює Комітет з надзвичайних ситуацій, наразі з-під завалів витягнуто дев'ять загиблих: три чоловіка, три жінки, три дитини, дві з яких 2016-го та 2010 років народження.

Також зазначається, що вдалося врятувати чотири людини, у тому числі двох дітей. Дві особи наразі перебувають у лікарні.

Рятувальники,Казахстан, завал

Крім того,ще дві людини під завалами подають ознаки життя, передає "Інтерфакс".

Наразі на місці тривають рятувальні роботи, які не припинялися і вночі, йде розбір завалів.

Рятувальники, Казахстан, завал

Загалом у рятувальних роботах задіяно 280 осіб.

За попередньою версією, обвалення під'їзду житлового будинк сталося через вибух котла опалення.

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Теги: Вибух Надзвичайні ситуації Казахстан Жертви
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