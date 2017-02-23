Балчун анонсував запуск потяга до ще одного польського міста

Новий міжнародний потяг Ковель – Хелм (місто на сході Польщі) буде курсувати вже з 1 липня 2017 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

Зараз робимо все, щоб з 1 липня на маршрут став потяг Ковель – Хелм. Це буде рейковий автобус моделі Pesa. Розраховуємо, що наші пасажири залишаться у подвійному виграші: у Хелмі є зручна пересадка на такі міста як Варшава, Люблін, Замосць, Жешув. Тобто дістатися можна буде в усі куточки Польщі,

– зазначив Балчун.

До того ж, голова "Укрзалізниці" анонсував запуск потягу за маршрутом Львів – Краків – Львів вже цього літа.

Нагадаємо, Україна веде перемовини щодо запуску потягів в Словаччину та Угорщину. Планується, що потяги курсуватимуть з Мукачева в Будапешт, а також з Ужгорода в Кошице.