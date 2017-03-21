Безумный мир. Четвертий термін Путіна. Перше побачення Меркель і Трампа

У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиною – одразу декілька російських ЗМІ заявили, що в Кремлі створено передвиборний штаб Путіна. Цього тижня Ангела Меркель вперше приїхала на зустріч з Дональдом Трампом. Світова преса відзначила, що їхня зустріч пройшла не надто добре.

Також у випуску: Жорстке загострення в Сирії.

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