Безумный мир. Четвертий термін Путіна. Перше побачення Меркель і Трампа
Безумный мир 18:48, сьогодні 132 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиною – одразу декілька російських ЗМІ заявили, що в Кремлі створено передвиборний штаб Путіна. Цього тижня Ангела Меркель вперше приїхала на зустріч з Дональдом Трампом. Світова преса відзначила, що їхня зустріч пройшла не надто добре.
Також у випуску:
Жорстке загострення в Сирії.
Джерело: 24 Канал
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