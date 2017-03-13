Безвіз із ЄС: політолог назвав найближчі перспективи

Поки що для надання безвізового режиму для України все складається благополучно. Фактично Україна виходить на фінішну пряму, якщо все йтиме за планом – в середині року українці дійсно зможуть їздити в Європу без віз.

Про це на прес-конфренції "Європарламент затвердив безвіз для України: коли і на яких умовах українців пустять в ЄС?" розповів Андрій Золотарьов, політолог, керівник Центру "Третій сектор".

Однак, за його словами, не варто скидати з рахунків перспективу виборів у Франції. Досі Франція якраз була однією з країн, яка, скажімо, широко це не афішувала, але тим не менше опиралася українському безвізу. Німеччина також виступає активним лобістом українських інтересів, однак, як тільки справа доходить до безвізового режиму німці ентузіазму не проявляють.

Україна отримає безвізовий режим, якщо ми не спіткнемося об бюрократичні моменти та підкилимні інтриги, які не дозволили отримати безвіз в 2016 році, – сказав Золотарьов.

Експерт нагадав, для того, щоб поїхати за безвізовим режимом, з собою необхідно буде мати біометричний паспорт, ваучер готелю, який підтвержуватиме місце зупинки, 45 євро з розрахунку на добу подорожі у вигляді дорожніх чеків, кредитної картки або готівки, запрошення тієї сторони, що прийматиме, та медичне страхування. Відсутність одного з цих документів може бути причиною у відмові перетину кордону.

Крім того, зауважує політолог, існує стереотип, що безвіз відкриє можливості працевлаштування українців. Однак це не передбачено: якщо хтось затримається на нелегальній роботі, слід очікувати депортацію як мінімум на найближчі 5 років.

Нагадаємо, питання візової лібералізації Євросоюзу з Україною Європейський парламент розгляне 5 квітня 2017 року. Відтак, за умови здійснення успішних технічних процедур безвізовий режим для українців може запрацювати вже в середині червня.

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