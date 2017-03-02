Безвізовий режим: яка європейська країна затягує розгляд питання

Безвіз для України вже на фінішній прямій. 5 квітня Європейський парламент розгляне питання скасування віз для українців. Про це ідеться на сайті інституції. То коли українці зможуть їздити до Європи без віз, та яка країна стоїть на перешкоді цьому.

Сьогодні в Брюсселі країни-члени ЄС зробили ще один крок до того, аби наблизити Україну до безвізу. Зокрема, там ухвалили календарний план розгляду українського питання. Крім того, країни-члени Євросоюзу сьогодні затвердять результати тріалогу. Це і буде так зване остаточне "зелене світло" для омріяного безвізового режиму з Європою.

Але все це голосування є радше формальним, бо ЄС уже підтвердив скасування віз для України. І нині, попри весь скептицизм, залишилися процедурні питання. З того ж таки календарного плану випливає: швидкому скасуванню віз для українців перешкоджає Франція. Адже в цій країні вже у квітні відбудуться президентські вибори, тож французи в Європарламенті штучно затягують українське питання..

Крім того, Франція чомусь вважає що безвіз для українців зіграє на руку ультраправій Марін ле Пен. І хоч її популярність серед виборців стрімко падає, французи впираються – ніякого безвізу до виборів.

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А Рада ЄС, щоб не збурювати Францію – врахувала побажання Парижа й відтягує рішення про безвіз для України. Але хочу заспокоїти - навіть якщо подружка Володимира Путіна і переможе – це ніяк не вплине на рішення щодо України.

Тим часом, європейські ЗМІ повідомляють, що з минулого тижня навіть офіційні представництва Євросоюзу, попри притаманну їм обережність, один за одним наголошують: про скасування віз для українців уже можна говорити не "якщо", а "коли ж".

Тож, аналізуючи календарний план, розуміємо, – у квітні рішення має ухвалити Європарламент, а саме підписання документа Радою ЄС має статися 15 травня. І якщо все буде саме так, – українці із закордонними біометричними паспортами зможуть забути про короткострокові «шенгенки» вже влітку. А точніше після 11 червня.

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