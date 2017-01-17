Білецький передав Матіосу докази корупції в Нацгвардії

Народний депутат, лідер "Азова" Андрій Білецький передав заступнику генпрокурора – головному військовому прокурору України Анатолію Матіосу матеріали, що підтверджують його заяву про корупцію в Нацгвардії.

Про це повідомляє Azov.press.

У повідомленні наголошується, що це – перша частина наявних у парламентарія матеріалів.

"17 січня народний депутат Андрій Білецький передав головному військовому прокурору України Анатолію Матіосу першу частину доказів про корупцію керівництва Національної гвардії України. Документи передані у підтвердження заяви Білецького, зробленої ним 14 січня 2017 року", – мовиться у повідомленні.

Що показують ці документи? Вони показують дуже просту річ – 21% відкату в будь-якій частині на будь-якій закупці – це є мінімальний відсоток відкату в Національній гвардії України. В деяких частинах цей відсоток доходить майже до 30,

– заявляє в опублікованому відео Білецький.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Андрій Білецький заявив, що має докази того, як керівництво Нацгвардії покриває офіцерів-сепаратистів та систематично знищує добровольчі батальйони.



У зв’язку з цим Національна гвардія звернулась до військової прокуратури та СБУ з проханням перевірити правдивість заяв колишнього командира полку "Азов".



Анатолій Матіос заявив, що військова прокуратура ретельно перевірить заяви Андрія Білецького.