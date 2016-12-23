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Телеканал новин 24 Білецький розповів в чому важливість Світлодарської дуги для України та терористів
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Білецький розповів в чому важливість Світлодарської дуги для України та терористів

11:45, сьогодні 1744 Читать новость на русском
Андрій Білецький
Андрій Білецький / Єдність

Запеклі бої на Світлодарській дузі не є випадковими, адже ця територія має чимале стратегічне значення як для України, так і для проросійських бойовиків.

Про це в інтерв’ю Настоящее время розповів колишній лідер полку "Азов", а сьогодні народний депутат Андрій Білецький.

Бої пов'язані із тактичною значимістю Світлодарської дуги. Вона має мінімальну дистанцію – 15 кілометрів від Дебальцеве, а Дебальцеве – це найбільший залізничний вузол сполучення між "ДНР" та "ЛНР", вкрай важливий для них з точки зору комунікації між двома так званими республіками. Поки Світлодарська дуга дає можливість використовувати артилерію навіть невеликих калібрів для накриття цієї станції, вона не може використовуватися всерйоз при поновленні бойових дій. Тому, звичайно, для наших, так би мовити, опонентів, важливо зараз зрізати цей виступ, зрізати цю дугу, відсунути українські війська на безпечну для них дистанцію,
– розповів Андрій Білецький.

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За його словами, зараз іде позиційна війна за кожну окрему позицію.

"Україні розширити Світлодарську дугу теж вкрай вигідно, тому що це загрозливий плацдарм для наступу на те ж саме Дебальцеве і навіть для часткового оточення Горлівки. Тому обом сторонам вигідно, але на цей раз нашим опонентам вона все-таки важливіше. Саме тому вони почали ось цей карликовий наступ", – зазначив Білецький.

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Колишній лідер полку "Азов" зазначив, що навряд чи бої на Світлодарській дузі призведуть до активного втручання Збройних сил Росії, як це було у серпні 2014, чи зимою 2015 року.

Для того, щоб ми говорили про формування російської армії для повномасштабного відновлення бойових дій, потрібна, в першу чергу, політична воля керівництва Російської Федерації, конкретно Путіна. Вона у нього, звичайно, є. Питання тільки в тому, коли він вибере час. Тому я не думаю, що його вибір буде залежати, наприклад, від ситуації на Світлодарській дузі,
– підсумував Андрій Білецький.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Андрій Білецький "Азов" Дебальцеве
Джерело: 24 Канал
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