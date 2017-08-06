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Біля Ейфелевої вежі запобігли теракту: зловмисник планував різанину

20:12, сьогодні 72 Читать новость на русском
Біля Ейфелевої вежі зловмисник планував теракт
Біля Ейфелевої вежі зловмисник планував теракт / Getty Images

В Парижі біля Ейфелевої вежі правоохоронці затримали чоловіка з ножем. Затриманий зізнався, що планував напасти на солдата.

Про це повідомляє Le Soir з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розслідування.

Зловмисника було взято під варту. Він заявив, що "хотів напасти на солдата" і розповів, що є "пов'язаним з членом джихадистського угруповання "Ісламська держава".

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Зазначається, що чоловіка затримали після того, як він у суботу, 5 серпня, приблизно опівночі спробував прорватися через поліцейський контроль біля підніжжя вежі та вигукував "Аллах Акбар".

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Натомість антитерористичний відділ прокуратури Парижа відкрив за цим фактом справу.

За даними джерела, затриманий протягом декількох місяців перебував у психіатричній лікарні. З 27 липня його госпіталізація була відновлена ще на 6 місяців, однак в період з 4 по 6 серпня чоловік тимчасово перебував на волі.

Теги: Франція Теракт Тероризм Кримінальні новини Ісламізм
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