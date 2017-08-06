Біля Ейфелевої вежі запобігли теракту: зловмисник планував різанину

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В Парижі біля Ейфелевої вежі правоохоронці затримали чоловіка з ножем. Затриманий зізнався, що планував напасти на солдата.
Про це повідомляє Le Soir з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розслідування.
Зловмисника було взято під варту. Він заявив, що "хотів напасти на солдата" і розповів, що є "пов'язаним з членом джихадистського угруповання "Ісламська держава".
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Зазначається, що чоловіка затримали після того, як він у суботу, 5 серпня, приблизно опівночі спробував прорватися через поліцейський контроль біля підніжжя вежі та вигукував "Аллах Акбар".
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Натомість антитерористичний відділ прокуратури Парижа відкрив за цим фактом справу.
За даними джерела, затриманий протягом декількох місяців перебував у психіатричній лікарні. З 27 липня його госпіталізація була відновлена ще на 6 місяців, однак в період з 4 по 6 серпня чоловік тимчасово перебував на волі.