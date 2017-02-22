Біля кордону з Україною стоїть близько 50 тисяч російських військових

Росія серйозно накопичила біля кордону з Україною бойову техніку та Збройні сили РФ.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час промови на оперативних зборах ЗСУ у Києві.

"У безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуті підрозділи російських Збройних сил чисельністю до 50 тисяч осіб, близько 470 танків, понад 1700 бойових броньових машин, близько 390 артилерійських систем і 220 систем залпового вогню, 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблів", – зазначив він.

За словами глави держави, Кремль створює нові та модернізовує наявні військові бази на українсько-російському кордоні. І нема жодної гарантії, що в будь-який час російські війська не вторгнуться на територію України.

Президент додав, що на Донбас Росія направила 3,5 тисячі військовослужбовців з регулярних підрозділів Збройних сил РФ.

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До слова, Петро Порошенко також заявив, що на Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я.