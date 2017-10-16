Біля Талаківки та Авдіївки стріляли, є поранені
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Двоє військових зазнали поранення у зоні проведення АТО впродовж доби 15 жовтня.
Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.
Одного з військових поранили під час обстрілів біля Талаківки, деталі поранення іншого у Генштабі не зазначили.
Неспокійно було і на донецькому напрямку бойовики тричі били із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки. Також під вогонь стрілецької зброї потрапили околиці Кам’янки.
Джерело: 24 Канал
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