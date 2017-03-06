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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Біля Водяного загинув юний український боєць

19:08, сьогодні 369 Читать новость на русском
Зона АТО
Зона АТО / Getty Images

В результаті тригодинного бою біля Водяного 6 березня загинув 19-річний військовослужбовець морської піхоти.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на командира підрозділу.

Він розповів, що куля влучила в нього, коли він був в окопі.

За словами командира, загиблий був сиротою та неодружений. Родом він з Луганщини.

У прес-службі штабу АТО зазначили, що загалом з початку доби у зоні АТО загинув один український боєць, двоє наших військових зазначили поранення.

Читайте також: Назвали ім’я бійця, який у суботу загинув під Авдіївкою

Теги: Україна Жертви АТО Війна на Донбасі
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