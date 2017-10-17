Бійкою Парасюка та Гелетея займеться прокуратура, – Крищенко

Столична поліція передала прокуратурі усі матеріали справи щодо бійки між позафракційним нардепом Володимиром Парасюком і начальником Управління державної охорони Валерієм Гелетеєм.

Про це розповів начальник управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Це зареєстровано в журналі єдиного обліку, матеріали буде надано в прокуратуру, враховуючи статус осіб", – зауважив правоохоронець.

Крім того, він зазначив, що рішення щодо "цього епізоду" буде приймати прокуратура.

Нагадаємо, 17 жовтня під час протестів під стінами Верховної Ради позафракційний народний депутат Володимир Парасюк влаштував сутичку з очільником УДО Валерієм Гелетеєм.