Блокада торгівлі з окупантами Донбасу перейшла на новий рівень

Штаб блокади торгівлі з окупантами розпочав перекриття автомобільних шляхів на Донбасі.

Відповідний допис з’явився на сторінці Штабу блокади торгівлі з окупантами у Facebook.

"Ветерани Війни за Незалежність, громадські активісти та волонтери, відкрили перший блок-пост для перекриття поставок контрабанди, контрафакту, а також торгівлі з окупантами, що здійснюється автомобільним транспортом. Блок-пост розташовується поблизу селища Золоте Луганської області", – наголосили активісти.

Також у Штабі блокади нагадали слова українського прем’єра про підтримку дій активістів щодо блокуванню всіх вантажів з окупованих територій, "окрім вугілля".

"Штаб дякує пану Гройсману за підтримку та планує ближчим часом створення блок-постів на інших автомобільних трасах. Тим більше, що вугілля постачається лише залізницею, яку і так вже перекрито",– додали у штабі.

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Нагадаємо, раніше у Штабі блокади заявляли, що в разі так званих віялових відключень електроенергії активісти планують підняти народ і встановити контроль над енергетикою України.