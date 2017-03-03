Бойовики розкритикували ватажка Захарченка через візит Савченко

Терористи дуже обурені, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко посприяв візиту нардепа Надії Савченко на окуповані території.

Про це повідомив координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Візит на тимчасово окуповану територію Донецької області народного депутата України Н. Савченко і забезпечення цього візиту з боку керівництва "республіки" викликало негативний резонанс серед більшості бойовиків "1-го АК ДНР" і співробітників "правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні.

За словами Тимчука, особливо гостро критикують дії Захарченка окремі командири бойовиків і "керівники структурних підрозділів "МО ДНР" і "МВС ДНР".

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Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко поїхала у так звану "ДНР", де відвідала колонії, в яких утримують українських полонених.