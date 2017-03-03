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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики розкритикували ватажка Захарченка через візит Савченко

10:27, сьогодні 320 Читать новость на русском
Ватажок
Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко / amn.com.ua

Терористи дуже обурені, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко посприяв візиту нардепа Надії Савченко на окуповані території.

Про це повідомив координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Візит на тимчасово окуповану територію Донецької області народного депутата України Н. Савченко і забезпечення цього візиту з боку керівництва "республіки" викликало негативний резонанс серед більшості бойовиків "1-го АК ДНР" і співробітників "правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні.

За словами Тимчука, особливо гостро критикують дії Захарченка окремі командири бойовиків і "керівники структурних підрозділів "МО ДНР" і "МВС ДНР".

Читайте також: Візити Савченко на Донбас – це спецоперація на гроші Медведчука, – Фейгін

Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко поїхала у так звану "ДНР", де відвідала колонії, в яких утримують українських полонених.

Теги: Війна на Донбасі Україна Надія Савченко Новини Донецька Обмін полоненими Політика
Джерело: 24 Канал
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