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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики захопили будинок колишнього нардепа-регіонала, охоронців вбили

15:21, сьогодні 301 Читать новость на русском
Терористи захопили будинок екс-нардепа
Терористи захопили будинок екс-нардепа / news.bigmir.net

Бойовики терористичної "ДНР" захопили будинок колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Артема Щербаня. Будівля перебуває у селищі Спартак, яку зараз контролюють терористи.

Про це пише видання vlada.io.

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Під час захоплення терористи вбили двох охоронців, яких Щербань залишив охороняти своє майно.

Про інцидент розповів житель Донецька Андрій Мацкул.

"Приїхали воїни одного героїчного підрозділу, виявили у сторожів не донецьку прописку і забили їх до смерті. Ось такі справи", – написав Мацкул.

Він також додав, що після того, як вбили охоронців, бойовики самі залишились жити у цьому будинку.

Терористи захопили будинок екс-нардепа

Терористи захопили будинок екс-нардепа

Терористи захопили будинок екс-нардепа

Зараз бойовики поселились в цьому будинку

Теги: Тероризм Війна на Донбасі Новини Донецька Партія регіонів Україна
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