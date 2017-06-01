Бойовики захопили будинок колишнього нардепа-регіонала, охоронців вбили

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Бойовики терористичної "ДНР" захопили будинок колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Артема Щербаня. Будівля перебуває у селищі Спартак, яку зараз контролюють терористи.
Про це пише видання vlada.io.
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Під час захоплення терористи вбили двох охоронців, яких Щербань залишив охороняти своє майно.
Про інцидент розповів житель Донецька Андрій Мацкул.
"Приїхали воїни одного героїчного підрозділу, виявили у сторожів не донецьку прописку і забили їх до смерті. Ось такі справи", – написав Мацкул.
Він також додав, що після того, як вбили охоронців, бойовики самі залишились жити у цьому будинку.
Терористи захопили будинок екс-нардепа
Зараз бойовики поселились в цьому будинку