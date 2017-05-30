Бойовики знову обстріляли мирний населений пункт

Терористи знову обстріляли мирні населені пункти та об’єкти цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування. Цього разу під обстрілами опинився населений пункт Новолуганське.

Про це повідомили у перс-центрі штабу АТО.

Близько 5 години ранку терористи обстріляли підприємство «Бахмутський аграрний союз» у Новолуганському. Стріляли у тому числі зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Внаслідок обстрілів постраждали дві свиноферми. На одній з них палахнула пожежа. На щастя, серед працівників господарства постраждалих немає.