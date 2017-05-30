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Бойовики знову обстріляли мирний населений пункт

07:23, сьогодні 282 Читать новость на русском
Терористи обстріляли Новолуганське
Терористи обстріляли Новолуганське / Фото з відкритих джерел

Терористи знову обстріляли мирні населені пункти та об’єкти цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування. Цього разу під обстрілами опинився населений пункт Новолуганське.

Про це повідомили у перс-центрі штабу АТО.

Близько 5 години ранку терористи обстріляли підприємство «Бахмутський аграрний союз» у Новолуганському. Стріляли у тому числі зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Внаслідок обстрілів постраждали дві свиноферми. На одній з них палахнула пожежа. На щастя, серед працівників господарства постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 28 травня проросійські бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа, а хворих під кулями довелось евакуйовувати з місцевої лікарні.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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