Британську розвідку тричі попереджали про манчестерського смертника

Британська військова розвідка знала про терориста-смертника Салмана Абеді, який вчинив теракт біля стадіону у Манчестері 22 травня.

Тепер відомство проводить розслідування щодо того, як вели стеження за ним, інформує ВВС.

У британському уряді визнають, що служба безпеки володіла інформацією про Абеді до теракту, а МІ-5 попереджали про його екстремістські погляди тричі.

Знайомі Абеді ще п'ять років тому повідомляли владу про те, що він підтримує екстремізм і насильство.

Раніше у британському уряді визнали, що Салман Абеді перебував у групі тих, ким цікавилася МІ-5.

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Служба безпеки країни визначила Абеді як суб'єкта, чия небезпека залишається "предметом для розгляду".

Раніше поліція Манчестера оприлюднила фото смертника у день теракту.



Відеокамери зафіксували Абеді у день теракту 22 травня

Нагадаємо, ввечері 22 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Манчестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".



Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. Терористом-смертником виявився 23-річний Салман Абеді. У його будинку виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили.