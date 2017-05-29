Британську розвідку тричі попереджали про манчестерського смертника

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Британська військова розвідка знала про терориста-смертника Салмана Абеді, який вчинив теракт біля стадіону у Манчестері 22 травня.
Тепер відомство проводить розслідування щодо того, як вели стеження за ним, інформує ВВС.
У британському уряді визнають, що служба безпеки володіла інформацією про Абеді до теракту, а МІ-5 попереджали про його екстремістські погляди тричі.
Знайомі Абеді ще п'ять років тому повідомляли владу про те, що він підтримує екстремізм і насильство.
Раніше у британському уряді визнали, що Салман Абеді перебував у групі тих, ким цікавилася МІ-5.
Читайте також: Брат смертника в Манчестері готувався до нападу на місію ООН в Лівії, – ЗМІ
Служба безпеки країни визначила Абеді як суб'єкта, чия небезпека залишається "предметом для розгляду".
Раніше поліція Манчестера оприлюднила фото смертника у день теракту.
Відеокамери зафіксували Абеді у день теракту 22 травня
Нагадаємо, ввечері 22 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Манчестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".
Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. Терористом-смертником виявився 23-річний Салман Абеді. У його будинку виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили.