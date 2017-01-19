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Чи законно відлучати Савченко від держтаємниць

20:25, сьогодні 195 Читать новость на русском
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Верховна Рада може виключити з комітету Нацбезпеки Надію Савченко вже наступного пленарного тижня. Щоправда, члени комітету знайшли юридичну невідповідність і віддали це питання на розсуд Ради.

Савченко не стомлюється повторювати журналістам, що з Оборонного комітету її виключили незаконно. Також вона не вірить, що депутати підтримають це рішення.

Я вважаю, що народним депутатам зараз вистачить розуму розібратися і самим в тому, що вони роблять незаконно. Комітет не мав права приймати таке рішення, і Регламентний комітет таке рішення не прийняв. Тому це не в законодавчому полі,
– заявила депутатка.

Голова Регламентного комітету, на який киває Савченко, як правник, має зауваження до рішення Оборонного. Проте, як людина, натисне зелену кнопку, хай тільки-но рішення про виключення останньої з комітету Нацбезпеки з'явиться на порядку денному.

Я особисто з політичних міркувань підтримаю цей проект постанови, якщо він буде винесений на голосування. Щодо моєї позиції як правника і члена Регламентного комітету, це недосконала процедура і в майбутньому таких прецидентів треба допускати мінімум. Очевидно тут має місце випадок неординарний,
– сказав заступник голови Комітету ВР з питань регламенту Павло Пинзеник.

В чому саме неординарність, розтлумачили представники комітету, з якого власне і хочуть виключити Савченко.

Юридично не передбачена процедура виключення членів комітету. Є процедура виключення голів, заступників секретаря,
– прокоментував депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко.

Аби перешкодити самовільності Надії Савченко, депутати готові закрити очі на усі юридичні нюанси.

Я думаю треба голосувати за її виключення з комітету, тому що її висловлювання і позиції суперечать висловлюванням про зовнішню політику. А цей комітет дає доступ до державної таємниці, і вона має висловлюватись. Це її право. Але в даному комітеті її робота не прийнятна,
– впевнений депутат з фракції "БПП" Мустафа Найєм.

Проте у "Батьківщині", хоч і випровадили Савченко за ті ж гріхи з фракції, з Оборонного комітету виключати не готові. Але найбільше на захист Надії стали екс-регіонали, наприклад, депутатка Тетяна Бахтеєва.

До слова, скоро слова підтримки знадобляться і однопартійцю Бахтеєвої – Сергію Льовочкіну. Він наступний на вихід з комітету Нацбезпеки, бо становить ще більшу загрозу, ніж Савченко. Хоч на засідання на відміну від неї і не ходить.

Ми вперше стикнулись з тим, як, виконуючи обов'язки народного депутата, можуть захищати інтереси сусідньої країни. Тим більше, якщо це країна-агресор,
– підкреслив депутат з "Народного фронту" Андрій Тетерук.

Тим часом, Савченко заявила, що піде до суду, якщо її таки виключать.

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Автор: Олександра Ревуцька, Маріам Оганнисян
Теги: Політика Верховна Рада Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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