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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Чого насправді Кремль добивається у Гаазькому суді – версія російського опозиціонера

07:02, сьогодні 3723 Читать новость на русском
Гаазький Міжнародний суд
Гаазький Міжнародний суд / radiosvoboda.org

Під час процесу у Гаазькому Міжнародному суді Москва спробує показати, що Київ, нібито, не мав підстав для подачі позову до Гааги. Це, наразі, головне завдання Кремля.

Про це сказав російський опозиціонер і політичний експерт Костянтин Боровий коментарі виданню "Гордон".

Він також додав, якщо Україна хоче перемогти в Міжнародному суді ООН, її представникам потрібно діяти без зайвих емоцій.

"У суді в Гаазі є дві складові: пропагандистська, яку Росія направляє на зовнішній ринок, і юридична. В суді перемагає той, хто спирається на закон. Зараз все залежить не від дипломатів, а від юристів. І тут важливо дотримання всіх тонкощів закону і різних процедурних моментів. Грузія свого часу програла суд, тому що не відмовилася від пропагандистської та інформаційної складової", – пояснив Боровий.

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Він додав, що Росія не має шансів на перемогу в цьому судовому процесі.

"У російських ЗМІ, звичайно, обговорюють цей судовий процес. Наскільки я розумію, Росія розраховує, що в Гаазі їй вдасться вивести Україну на емоції, як це було з Грузією. Перемогти в суді Росія точно не може, тому буде намагатися хоча б формально блокувати цей процес. Звинуватити України в агресії проти РФ неможливо, адже всі події відбуваються саме на українській території. Для Москви головне завдання - показати, що Київ нібито не мав підстав для подання позову. Цього добиваються адвокати", – переконаний Боровий.

Теги: Політика Новини Росії Україна Суд Україна - Росія Україна-Росія
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