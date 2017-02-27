Чому Україна відмовилися від ядерної зброї: думка Кравчука

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Україні не потрібно відновлювати ядерний потенціал і цим питанням зараз надумано спекулюють.

Таку думку він висловив у ефірі одного з українських телеканалів.

"А ви уявіть, що наша ядерна зброя діє, от ми його тут зробили, маємо тут відновити її, маємо все, щоб виробляти ядерну зброю та ставити на носії. Відтак, ми б дали на горіхи не тільки Росії, а й самі собі, тому що це б було в одному просторі", – наголосив політик.

Також він пояснив, чому свого часу відмовився від такого типу озброєння.

Ядерну зброю було виготовлено на території Росії біля Арзамасу. Всі боєголовки, а їх 165, були стратегічними та кожна несла по 5 зарядів, тобто загалом 700, і всі спрямовано на США. Також підкреслю, що і термін їхньої дії закінчувався у 1997 році. У 1997 році треба було зняти боєголовки і куди віддати? У Росію. Це надумана химера, і зараз цим спекулюють. Єдиний шлях був – віддати ядерну зброю. І єдиний шлях для людства – припинити виготовлення ядерної зброї,

– підкреслив перший президент.

Крім того, Кравчук зауважив, що Україні "по-перше, не можна, а по-друге – не треба" відновлювати свій ядерний потенціал.

Читайте також: Скільки ядерних боєголовок є у світі: жахаючі цифри

Довідка: Фундаментальні принципи без'ядерності ( "не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї") було закладено в Декларації про державний суверенітет України, прийнятої Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року.



5 грудня 1994 року між Україною, РФ, Великобританією та США було підписано так званий Будапештський меморандум, за яким раніше перераховані держави-учасниці повинні були поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від будь-яких проявів агресії проти України, в тому числі і від економічного тиску.



2 червня 1996 року Україна офіційно втратила ядерний статус.