21:37
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Безвіз для жителів окупованих територій. Звіт НАБУ
Випуск новин
20:53, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Держсекретар США зробив різку заяву щодо участі Росії в G8

21:15, сьогодні 4185 Читать новость на русском
Рекс Тіллерсон
Рекс Тіллерсон / 3mv.ru/

В унісон із заявами президента США Дональда Трампа щодо відповідальності Росії за дії в анексованому Криму та на окупованому Донбасі з різкою заявою виступив і державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тіллерсон зазначив, що Росія не повернеться до клубу "Великої вісімки", доки не припинить свої агресивні дії на Сході України.

Щоб знову туди увійти, їм (РФ – 24) потрібно вирішити ситуацію в Україні. Ми ясно говорили про те, що це означає. Це означає просування за Мінськими угодами і відновлення суверенітету України,
– заявив держсекретар США.

Читайте також: Кількість жертв серед мирного населення на Донбасі різко зросла, – спецпредставник ОБСЄ

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп наголосив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії на території України.

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі США Україна – Росія Анексія Криму
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Українські військові збили безпілотник та впіймали "спостерігачів"
 28 квітня , 14:51
"Розбуди мене в 4:20": як в Україні діють "групи смерті" для підлітків
 19 лютого , 19:45
Скільки російських військових воює на Донбасі: Жебрівський озвучив цифру
5 травня , 22:01
ГПУ дійсно готує мені підозру, – Садовий розповів подробиці
 15 березня , 21:08
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук