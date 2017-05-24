Держсекретар США зробив різку заяву щодо участі Росії в G8

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В унісон із заявами президента США Дональда Трампа щодо відповідальності Росії за дії в анексованому Криму та на окупованому Донбасі з різкою заявою виступив і державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Тіллерсон зазначив, що Росія не повернеться до клубу "Великої вісімки", доки не припинить свої агресивні дії на Сході України.
Щоб знову туди увійти, їм (РФ – 24) потрібно вирішити ситуацію в Україні. Ми ясно говорили про те, що це означає. Це означає просування за Мінськими угодами і відновлення суверенітету України,
– заявив держсекретар США.
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Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп наголосив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії на території України.